Резников назвал сумму убытков после оккупации Россией территорий на Донбассе

Оккупация Россией территорий в Донецкой и Луганской областях принесла убытки Украине в размере 375 млрд грн, сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Его цитирует агентство "Интерфакс-Украина" 12 февраля.
"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", – привел статистику вице-премьер.
По оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более чем $21 млрд (более 584 млрд грн), добавил Резников.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.
Специалисты Немецкого института экономических исследований в 2019 году оценивали потери, которые нанес экономике Украины вооруженный конфликт на Донбассе. По данным экспертов, проанализировавших ключевые экономические показатели страны с 1995-го по 2017 год, вследствие войны на Донбассе ВВП на душу населения за период с 2013-го по 2017 год понизился в Украине в среднем на 15,1%, или около $1439. Наиболее сильное воздействие военный конфликт оказал на экономику Донецкой и Луганской областей, говорится в документе.