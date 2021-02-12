Резников назвал сумму убытков после оккупации Россией территорий на Донбассе

Венский международный институт оценил расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей в более чем $21 млрд, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Оккупация Россией территорий в Донецкой и Луганской областях принесла убытки Украине в размере 375 млрд грн, сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Его цитирует агентство "Интерфакс-Украина" 12 февраля.

"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", – привел статистику вице-премьер.

По оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более чем $21 млрд (более 584 млрд грн), добавил Резников.