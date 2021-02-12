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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сепаратисты хотят сорвать перемирие на Донбассе. Но стойкость наших военных говорит, что мы не дадим этого сделать

Украинские военные должны отвечать на обстрелы со стороны боевиков, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам
Зеленский: Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам
Фото: president.gov.ua

Боевики на Донбассе хотят сорвать перемирие, но Украина не даст этого сделать. Об этом во время визита в зону операции Объединенных сил 11 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила его пресс-служба.

Президент вместе с послами ряда иностранных государств посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах, а также побывал на позиции, расположенной в 80 метрах от поозиций боевиков. По словам Зеленского, он акцентирует внимание на этих трех позициях, потому что, согласно данным командующего ООС Владимира Кравченко, именно здесь фиксировалось большое количество нарушений режима тишины со стороны боевиков.

"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные должны отвечать на обстрелы со стороны боевиков.

"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных – они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают. Они не получали от меня приказ об ответе ни разу. У них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить", – сказал президент.

Глава государства напомнил, что 27 июля 2020 года начало действовать перемирие на Донбассе. Но, как пишет пресс-служба, "несмотря на договоренности о режиме тишины, враг время от времени совершает обстрелы украинских позиций".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, перемирие, Владимир Зеленский, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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