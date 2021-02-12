Зеленский с послами западных государств посетил Донбасс. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с рядом послов иностранных государств посетил зону операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщила
его пресс-служба. Вместе с Зеленским на передовой побывали посол Франции в Украине Этьен де Понсен, посол Германии Анка Фельдгузен, посол Великобритании Мелинда Симмонс, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, посол Канады Лариса Галадза и посол Швеции Тобиас Тиберг. Они посетили украинские позиции
вблизи Авдеевки, Промзоны и в Шумах. Зеленский заявил, что боевики на Донбассе хотят сорвать перемирие
, но Украина не даст этого сделать. Также президент выразил мнение
, что Минские соглашения нужно выполнять "в четкие сроки".