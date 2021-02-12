ГОРДОН
 
 
События

Зеленский с послами западных государств посетил Донбасс. Фоторепортаж

Сегодня 09.35
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с рядом послов иностранных государств посетил зону операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщила его пресс-служба. Вместе с Зеленским на передовой побывали посол Франции в Украине Этьен де Понсен, посол Германии Анка Фельдгузен, посол Великобритании Мелинда Симмонс, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, посол Канады Лариса Галадза и посол Швеции Тобиас Тиберг. Они посетили украинские позиции вблизи Авдеевки, Промзоны и в Шумах. Зеленский заявил, что боевики на Донбассе хотят сорвать перемирие, но Украина не даст этого сделать. Также президент выразил мнение, что Минские соглашения нужно выполнять "в четкие сроки".
Теги: Владимир Зеленский, война в Украине, Мелинда Симмонс, Этьен де Понсен, Лариса Галадза, Анка Фельдгузен, Кристина Квин, Тобиас Тиберг
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Зеленский: Сейчас последняя версия документа, разработанного советниками лидеров "Нормандской четверки", отправлена всем сторонам
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеленский: Минские договоренности нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять
Сегодня 09.13
По словам президента Украины Владимира Зеленского, советники глав государств нормандского формата работали над подготовкой документа с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей.
Зеленский: Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеленский: Сепаратисты хотят сорвать перемирие на Донбассе. Но стойкость наших военных говорит, что мы не дадим этого сделать
Сегодня 09.00
Украинские военные должны отвечать на обстрелы со стороны боевиков, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеленский отреагировал на убийство снайпером вооруженных сил РФ украинского военного на Донбассе
Вчера 20.02
Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать независимость страны, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя гибель украинского военного в районе Зайцево Донецкой области.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS