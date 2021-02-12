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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 февраля боевики на Донбассе открывали огонь пять раз, погибло двое украинских военных – штаб ООС

Недалеко от Зайцево вооруженные формирования РФ прицельно обстреляли позиции украинских военнослужащих из снайперского оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Украинские военные отвечали на прицельные обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ, заявили в штабе
Украинские военные отвечали на прицельные обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ, заявили в штабе
Фото: EPA

За сутки, 11 февраля, российско-оккупационные войска нарушали режим прекращения огня пять раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 12 февраля.

Вчера погибло двое украинских военнослужащих.

"Недалеко от Зайцево вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия. В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь. Вблизи Новомихайловки враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб", – говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь также в районе Водяного, Авдеевки и Луганского.

"На прицельные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ", – заявили в штабе.

С начала суток 12 февраля нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/152243839993548/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Авдеевка, Зайцево, Водяное, Луганское, обстрелы, война в Украине, Новомихайловка, операция Объединенных сил, ООС
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