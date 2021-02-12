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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Второй за сутки. На Донбассе боевики убили еще одного украинского военного

Сегодня утром в результате обстрела снайпера в районе Зайцево Донецкой области погиб 36-летний украинский военный Александр Глушко. Вечером возле Новомихайловки под пулеметный обстрел попал еще один украинец.

С начала февраля на Донбассе погибло уже пять украинских военных
С начала февраля на Донбассе погибло уже пять украинских военных
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

Примерно в 20.45 сегодня на Донбассе погиб еще один украинский военный. Об этом проинформировала пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. 

Военнослужащий погиб районе Новомихайловки Донецкой области в результате обстрела боевиками  из крупнокалиберного пулемета, сказано в сообщении.

Украинские военные адекватно ответили на обстрел оккупантов, заверили в пресс-службе и выразили семье погибшего соболезнования от имени командования оперативно-тактической группировки. Имя военного не называют. 

Это вторая за сутки жертва в рядах Объединенных сил. Сегодня утром украинский военный погиб от пули снайпера вооруженных сил РФ в районе Зайцево Донецкой области, сообщали в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. 36-летний боец 59-й отдельной мотопехотной бригады Александр Глушко получил ранение около 9.30 и скончался во время эвакуации в больницу, президент Украины Владимир Зеленский назвал действия оккупантов коварными. 

"Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", – сказал он. Сегодня президент вместе с послами "Большой семерки" посетил Донецкую область. Во время визита он почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку в 2017 году. 

Эскалацию на Донбассе Зеленский связывает с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ. 

https://www.facebook.com/otueast/posts/425215992237480

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. До сегодняшнего дня столько же погибших, по подсчетам журналистов, было и в феврале.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, украинский военный, Зайцево, Владимир Зеленский, война в Украине, Новомихайловка, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие
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