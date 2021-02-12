Двое погибших на Донбассе, связь между отравлениями Навального и Кара-Мурзы. Главное за день

Украина потеряла двух военных на Донбассе

Утром снайпер вооруженных сил РФ убил украинского военного. 36-летний боец 59-й отдельной мотопехотной бригады Александр Глушко получил ранение около 9.30 и скончался во время эвакуации в больницу.

Еще один боец ВСУ погиб вечером в результате обстрела боевиками украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

Оба военнослужащих попали под огонь в Донецкой области, где сегодня вместе с послами "Большой семерки" с рабочим визитом был президент Украины Владимир Зеленский.

Он связывает эскалацию ситуации на Донбассе с попытками давить на украинскую сторону на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны.

Заседание Совбеза ООН

Встреча представителей стран – членов Совета Безопасности ООН была инициирована Россией. В ходе видеоконференции обсуждали состояние выполнения Минских соглашений.

Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия обнародовали совместное заявление, в котором напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау констатировала, что переговоры в рамках ТКГ находятся в тупике.

Постпред России в ООН Василий Небензя повторил тезис о том, что РФ настаивает на имплементации "формулы Штайнмайера". Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук напомнил, что переговорный процесс ведется в условиях продолжающейся российской агрессии.

Европарламент раскритиковал Украину, но в Кабмине довольны

Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Украину раскритиковали за коррупцию и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. Украинское общество ожидает деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией, подчеркнули в Европарламенте.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль положительно оценил резолюцию. Он считает, что документ положительно оценивает успехи страны и "демонстрирует продолжение вектора на углубленное сотрудничество" Евросоюза и Украины.

КГГА готовится оспаривать решение суда об отмене переименования улиц

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В том числе речь идет и об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.

Решение еще не вступило в силу, Киевская горгосадминистрация готовит апелляцию.

ВАКС отменил оправдательный приговор Труханову

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 11 фигурантам дела о покупке завода "Краян". Дело о возможном хищении 92 млн грн из бюджета Одессы при покупке зданий обанкротившегося предприятия вернули в первую инстанцию ВАКС.

Bellingcat нашел связь между отравлением Навального и Кара-Мурзы

Сотрудники ФСБ, которые следили за российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в день его отравления, систематически следили за российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями, выяснили Bellingcat и The Insider.

Вирастюк идет в политику

Партия "Слуга народа" на съезде решила выдвигать украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка и главу Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрея Бондаренко кандидатами на довыборы в Верховную Раду.

Вирастюк рассказал, что баллотироваться ему предложил Зеленский. Спортсмен в случае попадания в Раду намерен вывести на государственный уровень вопрос реабилитации ветеранов и хочет работать в комитете по вопросам молодежи и спорта.

"Бавария" стала новым клубным чемпионом мира по футболу

Немецкий футбольный клуб "Бавария" в финале клубного чемпионата мира по футболу одержал победу над мексиканским "Тигресом" с минимальным преимуществом.