ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Двое погибших на Донбассе, связь между отравлениями Навального и Кара-Мурзы. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 11 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные отвечают на обстрелы
Украинские военные отвечают на обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина потеряла двух военных на Донбассе

Утром снайпер вооруженных сил РФ убил украинского военного. 36-летний боец 59-й отдельной мотопехотной бригады Александр Глушко получил ранение около 9.30 и скончался во время эвакуации в больницу. 

Еще один боец ВСУ погиб вечером в результате обстрела боевиками украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

Оба военнослужащих попали под огонь в Донецкой области, где сегодня вместе с послами "Большой семерки" с рабочим визитом был президент Украины Владимир Зеленский. 

Он связывает эскалацию ситуации на Донбассе с попытками давить на украинскую сторону на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны. 

Заседание Совбеза ООН

Встреча представителей стран – членов Совета Безопасности ООН была инициирована Россией. В ходе видеоконференции обсуждали состояние выполнения Минских соглашений. 

Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия обнародовали совместное заявление, в котором напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау констатировала, что переговоры в рамках ТКГ находятся в тупике

Постпред России в ООН Василий Небензя повторил тезис о том, что РФ настаивает на имплементации "формулы Штайнмайера". Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук напомнил, что переговорный процесс ведется в условиях продолжающейся российской агрессии.

Европарламент раскритиковал Украину, но в Кабмине довольны

Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Украину раскритиковали за коррупцию и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. Украинское общество ожидает деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией, подчеркнули в Европарламенте. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль положительно оценил резолюцию. Он считает, что документ положительно оценивает успехи страны и "демонстрирует продолжение вектора на углубленное сотрудничество" Евросоюза и Украины.

КГГА готовится оспаривать решение суда об отмене переименования улиц

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В том числе речь идет и об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.

Решение еще не вступило в силу, Киевская горгосадминистрация готовит апелляцию.

ВАКС отменил оправдательный приговор Труханову

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 11 фигурантам дела о покупке завода "Краян". Дело о возможном хищении 92 млн грн из бюджета Одессы при покупке зданий обанкротившегося предприятия вернули в первую инстанцию ВАКС. 

Bellingcat нашел связь между отравлением Навального и Кара-Мурзы

Сотрудники ФСБ, которые следили за российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в день его отравления, систематически следили за российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями, выяснили Bellingcat и The Insider. 

Вирастюк идет в политику

Партия "Слуга народа" на съезде решила выдвигать украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка и главу Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрея Бондаренко кандидатами на довыборы в Верховную Раду.

Вирастюк рассказал, что баллотироваться ему предложил Зеленский. Спортсмен в случае попадания в Раду намерен вывести на государственный уровень вопрос реабилитации ветеранов и хочет работать в комитете по вопросам молодежи и спорта.

"Бавария" стала новым клубным чемпионом мира по футболу

Немецкий футбольный клуб "Бавария" в финале клубного чемпионата мира по футболу одержал победу над мексиканским "Тигресом" с минимальным преимуществом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Леонид Кравчук, КГГА, ОБСЕ, Европарламент, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, обстрелы, военнослужащий, Bellingcat, Денис Шмыгаль, ВАКС, Хайди Грау, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Настя прекрасно присматривает", "Какая-то трансформация". В сети обсуждают образ Потапа в джинсах и пиджаке с нагрудным платком
"Настя прекрасно присматривает", "Какая-то трансформация". В сети обсуждают образ Потапа в джинсах и пиджаке с нагрудным платком
Церемония вручения премии "Оскар" будет проводиться в нескольких местах
Церемония вручения премии "Оскар" будет проводиться в нескольких местах
  "Привет, Йулия. Моя камера забита фотографиями котов. Что происходит?" Жена Навального получила от мужа письмо. Фото
  "Привет, Йулия. Моя камера забита фотографиями котов. Что происходит?" Жена Навального получила от мужа письмо. Фото
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
"Радости полные штаны". Dorofeeva порезвилась на улице
"Радости полные штаны". Dorofeeva порезвилась на улице
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS