"Слуга народа" определилась с кандидатами на довыборы в Раду

Украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк будет баллотироваться в Верховную Раду от "Слуги народа" в 87-м одномандатном округе, глава Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрей Бондаренко – в 50-м округе, рассказал глава партии Александр Корниенко.

Бондаренко (включался по видеосвязи) и Вирастюк (возле трибуны слева) будут баллотироваться в нардепы в Донецкой и Ивано-Франковской областях Фото: sluga-narodu.com

Партия "Слуга народа" на съезде 11 февраля решила выдвигать украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка и главу Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрея Бондаренко кандидатами на довыборы в Верховную Раду.

Об этом глава партии, зампредседателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал на брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Решением съезда мы выдвинули Василия Ярославовича и Андрея Александровича в этих округах", – сказал Корниенко.

Вирастюк будет баллотироваться в 87-м одномандатном округе (Ивано-Франковская область), Бондаренко – в 50-м (Донецкая область).

На округе №87 также будут баллотироваться от партии "Европейская солидарность" – волонтер Маруся Зверобой, "За майбутнє" – бывший директор курорта "Буковель" Александр Шевченко и представитель "Свободы" – бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский.

Центризбирком Украины назначил промежуточные выборы в Верховную Раду на округах №50 и №87 на 28 марта. Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович сложили мандаты. Андрийович выиграл мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мера Покровска Донецкой области.