"Слуга народа" выдвинет кандидатом на довыборах в Раду Вирастюка – источники

Партия "Слуга народа" увердит кандидатуру спортсмена Василия Вирастюка в качестве кандидата в народные депутаты во время съезда партии 11 февраля, сообщили источники LB.ua.

Партия "Слуга народа" намерена выдвинуть спортсмена Василия Вирастюка в качестве кандидатом в народные депутаты в округе №87 в городе Надворная Ивано-Франковской области. Об этом 10 февраля сообщил LB.ua ссылаясь на источники.

Кандидатуру Вирастюка утвердят во время съезда партии 11 февраля, говорится в сообщении.

На этом округе также будут баллотироваться от партии "Европейская солидарность" – волонтер Маруся Звиробий, "За майбутнє" – бывший директор курорта "Буковель" Александр Шевченко и представитель "Свободы" бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады – Руслан Кошулинский.