"Еще два-три месяца – и все будет хорошо". Вирастюк перенес операцию

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье 46-летний Василий Вирастюк в Instagram сообщил, что находится в больнице после операции – спортсмену провели протезирование шаровой опоры на правой ноге.
По словам Вирастюка, он несколько лет откладывал операцию из-за занятости.
"В 2011 году случайно узнал, что у меня коксартроз. Я терпел, хромал, бывало от боли не спал", – рассказал спортсмен.
В 2016 году Вирастюк перенес первую операцию – спортсмену сделали протезирование шаровой опоры на правой ноге.
"Это при том, что правый тазобедренный [сустав] на тот момент уже находился на третьей стадии разрушения", – подчеркнул он. Прооперировать левую ногу спортсмену мешала занятость.
"Все откладывал на завтра-послезавтра, пока не припекло по-настоящему", – признался он.
Вирастюк написал, что после перенесенной операции еще не восстановил двигательную активность, но делает упражнения для прооперированной ноги.
"Надеюсь, еще два-три месяца – и с моей походкой все будет хорошо", – подытожил он.
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24.06.2020 року - знову наважився і зробив ТО свого кульшового суглобу, і тепер в мене "нова кульовава опора**" на правій нозі Багато хто запитується: що сталось.. * чому я в лікарні.. * а чи не можливо було без хірургічного втручання.. * Пояснюю: якось, ще в далекому 2011 році я випадково дізнався що в мене коксартроз І от минуло ще декілька років, я терпів, кульгав, тягнув, бувало від болі не спав.. а ще часом відповідав на ваші запитання (чому ти кульгаєш..? щось з коліном??!) ТЕПЕР В МЕНЕ ЗАПИТАННЯ ДО ВАС: ВИ ЗНАЄТЕ ЩЕ ЯКИЙСЬ СУГЛОБ ОКРІМ КОЛІНА Вже три з половиною роки тому (а саме 1 грудня 2016 року) я зробив 1-шу операцію по ендопротезуванню лівого кульшового, це при тому що правий кульшовий на той момент вже знаходився на 3-й стадії руйнування! Правильно було б зробити операцію в найближчий рік, але напружений графік турнірів #fsu, зйомки в телепроектах "Зважені та щасливі", "Наречена для тата", " ведучий в студії проекту "Invictus games", зйомки в фільмах "Пригоди S Миколая", "Пограбування по українськи", ще декілька проектів, знову турніри по Федерації Стронгмену України, і ось все відтерміновува на завтра-післязавтра.. поки не "припекло" по справжньомуІ от саме #карантин і відміна та перенесення всіх планів підштовхнуло мене до цього рішення, і я наважився (а це психологічно важко зробити Ті хто протезувався мене повинні зрозуміти..) сходив, зробив черговий рентген, і записався на чергу щоб прооперуватись, став чекати своєї дати... І ось вже 3-й день після операції! Рухаюсь поки мало, роблю вправи (зарядку) для прооперовної ноги, всі катетери вже повитягали (тому легше), антибіотики ще колять, обезболяюче намагаюсь застосовувати тільки перед сном,.. одним словом процес триває P.S. сподіваюсь ще 2-3 місяця, і з моєю ходою все буде добре, ви більше не будете в мене запитуватись: А ЩО З ТВОЇМ КОЛІНОМ..??? P.P.S. особливо дякую всім хто писав, дзвонив, переймався моїм станом здоров'я та самопочуття! ДЯКУЮ ВАМ ДРУЗІ, ВІДЧУВАЮ ВАШУ ПІДТРИМКУ, ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ !!! **кульова опора(російською, для нетямущих це "шарова опора", українською співочою, солов'їною "КУЛЬОВА ОПОРА" Висловлюю особ
Василий Вирастюк является рекордсменом "Книги рекордов Украины". Вирастюк – отец четырехлетнего Александра, 12-летнего Олега и 16-летнего Адама от первого брака. Первая супруга Вирастюка Светлана погибла в 2006 году в Турции. В 2007 году спортсмен женился во второй раз.