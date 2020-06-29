"Еще два-три месяца – и все будет хорошо". Вирастюк перенес операцию

46-летний украинский спортсмен Василий Вирастюк несколько лет откладывал проведение операции на правой ноге из-за нехватки времени, хотя от боли порой даже не мог уснуть.

Вирастюк: Все откладывал [операцию] на завтра-послезавтра, пока не припекло по-настоящему Фото: vasylvirastyuk / Instagram

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье 46-летний Василий Вирастюк в Instagram сообщил, что находится в больнице после операции – спортсмену провели протезирование шаровой опоры на правой ноге.

По словам Вирастюка, он несколько лет откладывал операцию из-за занятости.

"В 2011 году случайно узнал, что у меня коксартроз. Я терпел, хромал, бывало от боли не спал", – рассказал спортсмен.

В 2016 году Вирастюк перенес первую операцию – спортсмену сделали протезирование шаровой опоры на правой ноге.

"Это при том, что правый тазобедренный [сустав] на тот момент уже находился на третьей стадии разрушения", – подчеркнул он. Прооперировать левую ногу спортсмену мешала занятость.

"Все откладывал на завтра-послезавтра, пока не припекло по-настоящему", – признался он.

Вирастюк написал, что после перенесенной операции еще не восстановил двигательную активность, но делает упражнения для прооперированной ноги.

"Надеюсь, еще два-три месяца – и с моей походкой все будет хорошо", – подытожил он.

Василий Вирастюк является рекордсменом "Книги рекордов Украины". Вирастюк – отец четырехлетнего Александра, 12-летнего Олега и 16-летнего Адама от первого брака. Первая супруга Вирастюка Светлана погибла в 2006 году в Турции. В 2007 году спортсмен женился во второй раз.