Вирастюк показал семейный отдых в горах

Украинский спортсмен Василий Вирастюк отправился вместе с женой и сыновьями на отдых в Карпаты.

Обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк на своей странице в Facebook 12 января разместил серию снимков, на которых запечатлен вместе с женой Инной и двумя сыновьями на фоне заснеженных склонов.

"Наши прекрасные выходные в Карпатах", – подписал он публикацию.

Вирастюк является рекордсменом "Книги рекордов Украины". В июне 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

Первая супруга Вирастюка Светлана погибла в 2006 году в Турции. В браке с ней у спортсмена родился сын Адам (2003).

В 2007 году он женился во второй раз. С женой Инной Вирастюк познакомился в автомобильной пробке. В этом браке у него родилось два сына – Олег (2008) и Александр (2016).