Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье 46-летний Василий Вирастюк в Instagram опубликовал фото, которое было сделано во время соревнований "Казацкие забавы" более 20 лет назад.
На фото Вирастюк запечатлен с овцой на плече.
"Как же давно это все было. Столько приятных и не совсем моментов произошло. Но дальше будет веселее и еще интереснее", – подписал он снимок.
"Арбузные штаны", – прокомментировал фото украинский атлет Сергей Конюшок.
"Сережка в ухе?" – заметили фолловеры в левом ухе спортсмена аксессуар.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
НЕВЕЛИКА РЕТРОСПЕКТИВА Змагання "Козацькі забави", Івано-Франківська область, м. Галич, орієнтовно кінець 90-х років На фото: Я (Вірастюк Василь Ярославович у віці 23-24 років) на той момент перспективний легкоатлет (штовхання кулі), МСМК України * , на той момент поки ще член Національної збірної України * з легкої атлетики! Як же давно це все було, стільки подій, людей, приємних і не зовсім моментів відбулось... З погляду прожитих (не даремно, сподіваюсь..) років, це фото зроблене пів життя тому * .. але далі ще буде, і буде веселіше, і ще цікавіше..P.S. на задньому фоні цього фото ліворуч від мене, Василь Оробець (Коломия)
Василий Вирастюк является рекордсменом "Книги рекордов Украины".
В июне спортсмен перенес операцию – Вирастюку провели протезирование шаровой опоры на правой ноге.