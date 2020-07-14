Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад

46-летний украинский спортсмен Василий Вирастюк обнародовал в сети черно-белый снимок, на котором запечатлен с овцой на плече.

Вирастюк: Дальше будет веселее и еще интереснее Фото: vasylvirastyuk / Instagram

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье 46-летний Василий Вирастюк в Instagram опубликовал фото, которое было сделано во время соревнований "Казацкие забавы" более 20 лет назад.

На фото Вирастюк запечатлен с овцой на плече.

"Как же давно это все было. Столько приятных и не совсем моментов произошло. Но дальше будет веселее и еще интереснее", – подписал он снимок.

"Арбузные штаны", – прокомментировал фото украинский атлет Сергей Конюшок.

"Сережка в ухе?" – заметили фолловеры в левом ухе спортсмена аксессуар.

Василий Вирастюк является рекордсменом "Книги рекордов Украины".

В июне спортсмен перенес операцию – Вирастюку провели протезирование шаровой опоры на правой ноге.