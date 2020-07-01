"Впереди тяжелый период". Вирастюк досрочно выписался домой после операции

46-летний украинский спортсмен Василий Вирастюк перенес операцию по протезированию шаровой опоры на правой ноге. После хирургического вмешательства спортсмену придется несколько месяцев передвигаться с помощью костылей.

Вирастюк: Вел себя образцово, режим не нарушал, вот и отпустили раньше срока Фото: vasylvirastyuk / Instagram

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье 46-летний Василий Вирастюк в Instagram обнародовал фото, позируя на фоне больницы с костылями в руках.

По словам спортсмена, его выписали домой после перенесенной на ноге операции досрочно.

"Вел себя образцово, режим не нарушал, медсестрам не грубил, вот и отпустили раньше срока", – пошутил он.

Вирастюк отметил, что теперь ему предстоит пережить несколько месяцев реабилитации, в течение которых ему придется передвигаться на костылях, а после – с помощью палки.

"Впереди тяжелый период, так как до сих пор на обезболивающих и антибиотиках", – подытожил он.

Накануне спортсмену провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. По словам Вирастюка, он несколько лет откладывал операцию из-за занятости.