"Впереди тяжелый период". Вирастюк досрочно выписался домой после операции

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье 46-летний Василий Вирастюк в Instagram обнародовал фото, позируя на фоне больницы с костылями в руках.
По словам спортсмена, его выписали домой после перенесенной на ноге операции досрочно.
"Вел себя образцово, режим не нарушал, медсестрам не грубил, вот и отпустили раньше срока", – пошутил он.
Вирастюк отметил, что теперь ему предстоит пережить несколько месяцев реабилитации, в течение которых ему придется передвигаться на костылях, а после – с помощью палки.
"Впереди тяжелый период, так как до сих пор на обезболивающих и антибиотиках", – подытожил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"НА ВОЛЮ З ЧИСТОЮ СОВІСТЮ" ПОВОДИВ СЕБЕ ЗРАЗКОВО, РЕЖИМ ПЕРЕБУВАННЯ НЕ ПОРУШУВАВ, МЕДСЕСТРАМ НЕ ГРУБИВ, А З САНІТАРКАМИ БУВ ВВІЧЛИВИЙ.. ОТ І ВІДПУСТИЛИ РАНІШЕ ТЕРМІНУ Але по переду ще важкий період тому як до тепер на знеболюючих та антибіотиках, попереду період реабілітації, попереду ще як мінімум з місяць-півтора на 2-х милицях, і потім ще з місяць з патиком... Процес до повноцінного життя та пересування триває!!!
Накануне спортсмену провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. По словам Вирастюка, он несколько лет откладывал операцию из-за занятости.