Вирастюк поделился редким семейным снимком

46-летний украинский спортсмен Василий Вирастюк показал в сети свою семью – жену Инну и троих сыновей.

Вирастюк отметил в компании жены и детей звание заслуженного работника физкультуры и спорта Фото: vasylvirastyuk / Instagram

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье, 46-летний Василий Вирастюк на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в компании супруги Инны и троих сыновей – Адама, Олега и Александра.

"Семья. Это моя семья. Празднуем присвоение мне звания заслуженного работника физкультуры и спорта Украины", – подписал снимок спортсмен.

В своем микроблоге спортсмен редко делится снимками жены и детей, но однажды познакомил подписчиков со своей тещей и мамой, обнародовав совместный снимок с ними.

Вирастюк – отец троих сыновей Александра (2016), Олега (2008) и Адама (2003) от первого брака. Первая супруга Вирастюка Светлана погибла в 2006 году в Турции. В 2007 году спортсмен женился во второй раз.

24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.