Вирастюк поделился редким семейным снимком

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье, 46-летний Василий Вирастюк на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в компании супруги Инны и троих сыновей – Адама, Олега и Александра.
"Семья. Это моя семья. Празднуем присвоение мне звания заслуженного работника физкультуры и спорта Украины", – подписал снимок спортсмен.
В своем микроблоге спортсмен редко делится снимками жены и детей, но однажды познакомил подписчиков со своей тещей и мамой, обнародовав совместный снимок с ними.
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♥ * Моя дорогенька і рідненька Мамуся!!! А ще (не те що у вас * ) моя улюблена Теща! *
Вирастюк – отец троих сыновей Александра (2016), Олега (2008) и Адама (2003) от первого брака. Первая супруга Вирастюка Светлана погибла в 2006 году в Турции. В 2007 году спортсмен женился во второй раз.
24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.