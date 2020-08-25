Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье, 46-летний Василий Вирастюк 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
Вирастюк также обнародовал в микроблоге фото, на котором запечатлен в вышиванке на фоне украинского флага с наградным удостоверением в руках.
"Считаю, что награда – это не только оценка моей многолетней работы, но и оценка людей, которые причастны к этому", – написал Вирастюк.
Он отметил, что в последний раз получал государственную награду в 2007 году – тогда ее спортсмену вручил третий президент Украины Виктор Ющенко.
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* * ДЕРЖАВНА НАГОРОДА * * Сьогодні, саме у День святкування незалежності України * з рук президента України Володимира Олександровича Зеленського, отримав Державну нагороду** "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України" Вважаю що ця нагорода не тільки сазлуга та оцінка моєї багаторічної праці, але й відзнака тих людей які доклались до цього! Одже, хотів би згадати всіх, і не забути нікого: насамперед подякувати батькам, і це зрозуміло! згадати мого старшого брата Романа Роман Вірастюк (царство йому небесне) тому що мав на мене величезний вплив, та привив любов до Спорту! своєму першому тренеру, Івану Григоровича Шарому "Заслуженому тренеру України * ".. Іван Шарий Сергій Шарий та Назар, у вас був геніальний Тато (вічна пам'ять "Шефу" ) моїм наставникам та тренерам Виктор Налейкин та Oleksii Soloviov які привели мене до звання WSM 2004, WSChamp 2007 подякую навіть тим людям (яких з певних причин називати не буду) завдяки яким мене почали показувати по ТВ, після чого я став впізнаваним та популярним! обов'язково згадати увесь колектив (судді, секретарі, спортсмени, партнери Федерації, асистенти) Федерація стронгмену України , а особливо Sergiy Konyushok (президента Федерації Стронгмену України) за титонічну роботу проведену за ці роки * Одним словом, всім-всім-всвм хто підтримував, допомагав, переймався, привітав і ще буде вітати мене.. дякую вам Друзяки (як би сказав Ромася)!!! **Державна нагорода - "За заслуги" ІІІ ступеня, крайній раз в 2007 році отримував з рук президента України, Віктора Андрійовича Ющенка *
Василий Вирастюк является рекордсменом "Книги рекордов Украины". В июне спортсмен перенес операцию – Вирастюку провели протезирование шаровой опоры на правой ноге.