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25 августа, 2020
 
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Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта

46-летний украинский спортсмен Василий Вирастюк обнародовал в сети фото, на котором запечатлен в вышиванке с наградным удостоверением в руках.

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В последний раз Вирастюк получал государственную награду в 2007 году
В последний раз Вирастюк получал государственную награду в 2007 году
Фото: vasylvirastyuk / Instagram

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье, 46-летний Василий Вирастюк 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. 

Вирастюк также обнародовал в микроблоге фото, на котором запечатлен в вышиванке на фоне украинского флага с наградным удостоверением в руках.

"Считаю, что награда – это не только оценка моей многолетней работы, но и оценка людей, которые причастны к этому", – написал Вирастюк.

Он отметил, что в последний раз получал государственную награду в 2007 году – тогда ее спортсмену вручил третий президент Украины Виктор Ющенко. 

Василий Вирастюк является рекордсменом "Книги рекордов Украины". В июне спортсмен перенес операцию – Вирастюку провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 

Теги: Украина, Василий Вирастюк, награда
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