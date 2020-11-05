"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды

Украинский спортсмен Василий Вирастюк сбрил бороду.

Обладатель титула "Самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк на своей странице в Facebook 4 ноября обнародовал ролик, показав, как выглядит без привычной для него бороды.

"Каждый сходит с ума по-своему. А чем вы занимаетесь на самоизоляции?" – подписал он публикацию.

Скриншот: Василь Вірастюк / Facebook

В Instagram Stories спортсмен обнародовал фото, сделанное уже после бритья.

"Странного ничего не замечаете?" – поинтересовался он у фолловеров.

Фото: vasylvirastyuk / Instagram



Вирастюк является рекордсменом "Книги рекордов Украины". В июне 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.