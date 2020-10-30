"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео

Певица Jerry Heil обнародовала видео, на котором запечатлена лысой.

Jerry Heil: Я никак не буду это комментировать Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 30 октября разместила короткий ролик, на котором запечатлена с лысой головой.

"Я никак не буду это комментировать, а вы можете", – заявила она на камеру.

Поклонники творчества артистки предположили в комментариях, что ее новый образ является подготовкой к Хэллоуину, а от волос она "избавилась" с помощью так называемого лысого парика.

"Разве я там что-то писала о Хеллоуине?" – опровергла предположение певица.

"Проспорила себе и сдержала слово? Сильная!" – прокомментировали фото подписчики, вероятно, подразумевая обещание певицы постричься налысо в случае, если у нее не получится похудеть на три килограмма до 21 октября.

"Яна, что произошло? Ты парикмахеру нагрубила?" – теряются в догадках пользователи сети.

"Хорошо загримировали", – считают фолловеры.

Jerry Heil пока что не комментирует причину своего нового образа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram багатьом же цікаво було Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil) 30 Окт 2020 в 5:37 PDT

5 октября на своей странице в Instagram певица разместила фото, на котором была запечатлена с написанной от руки декларацией о намерении похудеть с 50 килограммов до 47 до 21 октября. В противном случае она обещала побриться налысо. 21 октября певица призналась, что сбросила больше, чем планировала.

Однако спустя четыре дня артистка заявила, что все это время провела дома, объедаясь.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".