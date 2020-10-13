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13 октября, 2020
 
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Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом

По словам украинской певицы Jerry Heil, первый и последний раз она пробовала алкоголь, когда решила примкнуть к представителям субкультуры эмо.

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Jerry Heil: В 13 я стала эмо
Jerry Heil: В 13 я стала эмо
Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil в 13 лет присоединилась к представителям субкультуры эмо. Об этом она рассказала 12 октября в Instagram.

"В 13 я стала эмо благодаря маме", – сообщила Jerry Heil.

По словам артистки, поводом для этого послужили купленные мамой на базаре джинсы с застежкой в виде черепа.

"Ясное дело, теперь в этих штанах я чувствовала себя опасной. Именно в этот период я наловчилась рисовать свои фирменные стрелки, и именно в это время в первый и последний раз пила бирмиксы и другие похожие напитки, а значит, по правилам вступления в субкомпанию почувствовала, что такое боль", – поделилась воспоминаниями артистка.

Резюмируя, певица подчеркнула, что теперь, исходя из своего опыта, не советует пить "этот отстой".

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".

Теги: алкоголь, Jerry Heil
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