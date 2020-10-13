Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом

Украинская певица Jerry Heil в 13 лет присоединилась к представителям субкультуры эмо. Об этом она рассказала 12 октября в Instagram.
"В 13 я стала эмо благодаря маме", – сообщила Jerry Heil.
По словам артистки, поводом для этого послужили купленные мамой на базаре джинсы с застежкой в виде черепа.
"Ясное дело, теперь в этих штанах я чувствовала себя опасной. Именно в этот период я наловчилась рисовать свои фирменные стрелки, и именно в это время в первый и последний раз пила бирмиксы и другие похожие напитки, а значит, по правилам вступления в субкомпанию почувствовала, что такое боль", – поделилась воспоминаниями артистка.
Резюмируя, певица подчеркнула, что теперь, исходя из своего опыта, не советует пить "этот отстой".
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Я шалено перепрошую, не хочете трошки емо-фоточок? Бо нам тут помилково поставка з 2009 прийшла До речі, у нас же акція. Зумни фото — отримай чорні точки в подарунок * . Хто застав ЕМО-еПОхУ?хДд В 13 я стала ЕМО завдяки МАМІ. Все правильно. Не ЧЕРЕЗ, а ЗАВДЯКИ. Чорні джинси з базару — вони все змінили. Якщо конкретизувати, то і не самі штани навіть, а лише застібка на них — застібка у формі черепа * Ясна справа, тепер в цих штанах я почувалася небезпечною ЦЕ ВНУТРІШНЬО. Зовнішньо я не подавала виду — червона шорстяна жилетка з бусінками і стразиками добряче балансувала лук ов зе дей. Смішечки смішечками, а саме в той період я наловчилася малювати свої фірмові стрілки (нелегким і звісно ж, ЕМОЦІЙНИМ шляхом). І саме в той період вперше і востаннє пила бірмікси, рево і тому подібні напої, а значить, за правилами вступу в субкомпанію, відчула, що таке біль і тепер з гори власного досвіду кричу всім, хто, може думає, що пити такий відстій — це круто: «НЕ КРУТО!». Тільки якщо я не пропустила десь інфу про те, що, щоб бути класненькою, треба смердіти дешевим пивом @anna_bezvuhliak ! @m5photostudio !
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".