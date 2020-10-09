"Под тяжестью переживаний болельщиков можно сломаться". Jerry Heil исполнила гимн Украины на боксерском ринге

По словам украинской певицы Jerry Heil, во время исполнения гимна Украины на боксерском ринге она пережила эмоции, непохожие на те, которые испытывает во время концертов.

Jerry Heil: Это другое. Это не концерт Скриншот: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil 8 октября перед поединком между украинским боксером Денисом Беринчиком и боксером из Румынии Виорелом Симионом исполнила на боксерском ринге гимн Украины. Видео выступления артистка разместила на своей странице в Facebook.

Поединок проходил в загородном комплексе Equides Club в селе Лесники Киевской области, сообщает Sport.ua.

По словам певицы, во время исполнения гимна она переживала эмоции, непохожие на те, которые испытывает во время концертов.

"Это другое. Это не концерт. Под тяжестью ожиданий и переживаний болельщиков можно сломаться. Это действительно большая честь – исполнить гимн. И нелегкая ответственность – исполнить по-своему", – написала она.

По итогам поединка победу одержал украинский боксер – Симион отказался от продолжения боя перед началом восьмого раунда, пишет Sport.ua.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмена".