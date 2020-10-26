Похудевшая Jerry Heil призналась, что объедается четвертый день и не может остановиться

Украинская певица Jerry Heil 25 октября на своей странице в Instagram призналась, что начиная с 21 октября сидит дома и объедается.
"Знаете, как я провела четыре дня после дня рождения? Я тупо сижу дома, объедаюсь до боли и мечтаю о том, как прекратить эту стагнацию", – заявила артистка.
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Знаєте, як продуктивно я провела ЧОТИРИ( Карл) дні після Дня народження? Запланувала наступний рік? Відправила треки на закордонні лейбли? Дописала альбом? . Ні. Я тупо сиджу вдома, об‘їдаюся до болю і мрію лише якось припинити цю стагнацію, бо ГОТЕЛЬ ЕЛЕОН по 3 колу - це не здорово. Як і приготована мною халва Any idea, як виповзти звідси? . @anna_bezvuhliak @m5photostudio
5 октября на своей странице в Instagram она разместила фото, на котором была запечатлена с написанной от руки декларацией о намерении похудеть с 50 килограммов до 47 до 21 октября. В противном случае она обещала побриться налысо. 21 октября певица призналась, что сбросила больше, чем планировала.
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмена".