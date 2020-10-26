Похудевшая Jerry Heil призналась, что объедается четвертый день и не может остановиться

По словам украинской певицы Jerry Heil, она мечтает о том, чтобы прекратить объедаться.

Украинская певица Jerry Heil 25 октября на своей странице в Instagram призналась, что начиная с 21 октября сидит дома и объедается.

"Знаете, как я провела четыре дня после дня рождения? Я тупо сижу дома, объедаюсь до боли и мечтаю о том, как прекратить эту стагнацию", – заявила артистка.

5 октября на своей странице в Instagram она разместила фото, на котором была запечатлена с написанной от руки декларацией о намерении похудеть с 50 килограммов до 47 до 21 октября. В противном случае она обещала побриться налысо. 21 октября певица призналась, что сбросила больше, чем планировала.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмена".