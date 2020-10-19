Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие

Украинская певица Jerry Heil рассказала, что, по мнению близких родственников, у нее кривые пальцы. Об этом она написала 18 октября в Instagram.
"Ешь больше творога, потому что от недостатка кальция искривились пальцы", – о пальцах я слушаю каждый второй раз в компании родственников до сих пор", – поделилась артистка.
Она назвала подобные высказывания со стороны близких в свой адрес моральными гематомами.
"Я достаточно зрелая, чтобы не обижаться сознательно, но подсознание – диктофон, который никогда не выключается", – подчеркнула Jerry Heil.
Певица также перечислила и другие недостатки, которые, по словам близких родственников, присущи ее внешности.
"Маленькие губы, небольшой рост, недостаточно какие-то там нос и грудь", – перечислила она, признавшись, что иногда "выносит мусор из дома".
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Криві пальці, маленькі губи, невисокии * зріст, недостатньо якии * сь там ніс і груди. А ще коліна, здається, НЕ В ТУ СТОРОНУ ДИВЛЯТЬСЯ. . Більшість комплексів ми зчитуємо між рядків, бо ті, хто і * х сказав, і не збиралися образити! «Не худни — у тебе тоді ніс великии * !» (ціль: вмотивувати дитину не худнути. Результат: маленька Яна тепер думає, що худни-не худни — красивою не стати). «І * ж більше творогу, бо від нестачі кальцію покривила пальці! Страшно дивитися!». Так, я деколи виношу сміття з хати, бо здається мені, що з моральними гематомами від необдуманих слів наи * ближчих ходила не тільки я. . Помічаи * те за собою, чи ви самі не намагаєтеся ЗАПОДІЯТИ КОМУСЬ ДОБРО! Про пальці я слухаю кожен другии * раз в компаніі * родичів і досі. Ми це проговорюємо і я достатньо зріла, щоб не ображатися свідомо. Та підсвідомість — диктофон, якии * ніколи не вимикається, а потім в хитрии * момент бере і відтворює аудіо дво- ,а то і семирічноі * давності! . Даваи * те допоможемо один одному спростувати своі * комплекси! Напиши, що тебе бентежить в собі — а під коментами інших про і * х комплекси напиши щиро, чому ти думаєш, що це фігня повна #пандатім #реабілітаціи * нии * центрпанд
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана, отмена".