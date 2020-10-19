Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие

Украинская певица Jerry Heil назвала моральными гематомами высказывания близких родственников о своей внешности.

Jerry Heil: Я достаточно зрелая, чтобы не обижаться сознательно Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil рассказала, что, по мнению близких родственников, у нее кривые пальцы. Об этом она написала 18 октября в Instagram.

"Ешь больше творога, потому что от недостатка кальция искривились пальцы", – о пальцах я слушаю каждый второй раз в компании родственников до сих пор", – поделилась артистка.

Она назвала подобные высказывания со стороны близких в свой адрес моральными гематомами.

"Я достаточно зрелая, чтобы не обижаться сознательно, но подсознание – диктофон, который никогда не выключается", – подчеркнула Jerry Heil.

Певица также перечислила и другие недостатки, которые, по словам близких родственников, присущи ее внешности.

"Маленькие губы, небольшой рост, недостаточно какие-то там нос и грудь", – перечислила она, признавшись, что иногда "выносит мусор из дома".

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана, отмена".