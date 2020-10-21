Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2020
 
Новости

"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения

Украинская певица Jerry Heil, которой 21 октября исполнилось 25 лет, пожелала себе иметь возможность соединяться с космической станцией гениальных идей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jerry Heil родилась в 1995 году в Василькове
Jerry Heil родилась в 1995 году в Василькове
Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil  написала в Instagram, что "впервые за столетие" позволила себе обувь на каблуках. 

Поводом для этого послужил юбилей артистки – 21 октября ей исполнилось 25 лет. По словам певицы, в подарок от друзей она получила квест по городу.

"По крайней мере, за утренний торт теперь можно не переживать – все выбегала", – сообщила Jerry Heil. 

Самой себе она пожелала получить соединение с космической станцией  гениальных идей.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".

В начале октября певица публично пообещала постричься налысо, если до 21 октября не похудеет на три килограмма.

Теги: певица, Jerry Heil
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Реал" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Реал" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля
Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля
Владимир ПОПОВ
  Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен"
  Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"
"Случаются ночью". Дорофеева рассказала о серьезных психологических проблемах
"Случаются ночью". Дорофеева рассказала о серьезных психологических проблемах
"Хотелось сделать нетривиально". Джеджула заказал вертолет, чтобы узнать пол будущего ребенка
"Хотелось сделать нетривиально". Джеджула заказал вертолет, чтобы узнать пол будущего ребенка
Андре Тан рассказал, почему отказывается от высокооплачиваемых заказов
Андре Тан рассказал, почему отказывается от высокооплачиваемых заказов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS