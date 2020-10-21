Украинская певица Jerry Heil, которой 21 октября исполнилось 25 лет, пожелала себе иметь возможность соединяться с космической станцией гениальных идей.

Jerry Heil родилась в 1995 году в Василькове Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil написала в Instagram, что "впервые за столетие" позволила себе обувь на каблуках.

Поводом для этого послужил юбилей артистки – 21 октября ей исполнилось 25 лет. По словам певицы, в подарок от друзей она получила квест по городу.

"По крайней мере, за утренний торт теперь можно не переживать – все выбегала", – сообщила Jerry Heil.

Самой себе она пожелала получить соединение с космической станцией гениальных идей.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".

В начале октября певица публично пообещала постричься налысо, если до 21 октября не похудеет на три килограмма.