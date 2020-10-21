"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения

Украинская певица Jerry Heil написала в Instagram, что "впервые за столетие" позволила себе обувь на каблуках.
Поводом для этого послужил юбилей артистки – 21 октября ей исполнилось 25 лет. По словам певицы, в подарок от друзей она получила квест по городу.
"По крайней мере, за утренний торт теперь можно не переживать – все выбегала", – сообщила Jerry Heil.
Самой себе она пожелала получить соединение с космической станцией гениальных идей.
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1995. 21.10 ЗДН, Я Бажаю собі під‘єднатися до космічної станції геніальних ідей і безмежних можливостей їх реалізації на Землі. І шоб так і не дізнатися, шо таке розділ 25+ в каталозі Оріфлейм І загадаю також щастя-здоров’я своїм друзям, які вирішили зробити мені квест по місту. Коли я на каблах вперше за сторіччя. Ну принаймні за ранковий торт тепер можна не переживати — усе вибігала ВЕСЬ КВЕСТ пощу в сторіз їду прям зараз на крайню точку! Якщо вірити гайду Загадаю також витримки всім, хто мене фоловить, бо ОХ І КОНТЕНТ НЕСТИМЕТЬСЯ Всіх зі святом мого народження!(це комбуча) . Фарбувала і фоткала магістр магії в області косметології @anna_bezvuhliak
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".
В начале октября певица публично пообещала постричься налысо, если до 21 октября не похудеет на три килограмма.