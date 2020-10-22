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22 октября, 2020
 
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Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала

Украинская певица Jerry Heil в начале октября дала публичное обещание похудеть с 50 килограммов до 47.

Jerry Heil: Можно не переживать
Jerry Heil: Можно не переживать
Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil в эфире канала "1+1" заявила, что похудела больше, чем планировала, когда 5 октября опубликовала в микроблоге обещание побриться налысо, если ей не удастся сбросить три килограмма до 21 октября.

"Я сегодня встала на весы и оказалось, что или от волнения, или от чего сбросила даже больше, чем планировалось. Так что, все – можно не переживать", – заявила она.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмена".

Jerry Heil 5 октября на своей странице в Instagram разместила фото, на котором была запечатлена с написанной от руки декларацией о намерении похудеть на три килограмма до 21 октября. В противном случае она обещала побриться налысо.


Теги: Jerry Heil, похудение
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