Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала

Украинская певица Jerry Heil в начале октября дала публичное обещание похудеть с 50 килограммов до 47.

Украинская певица Jerry Heil в эфире канала "1+1" заявила, что похудела больше, чем планировала, когда 5 октября опубликовала в микроблоге обещание побриться налысо, если ей не удастся сбросить три килограмма до 21 октября.

"Я сегодня встала на весы и оказалось, что или от волнения, или от чего сбросила даже больше, чем планировалось. Так что, все – можно не переживать", – заявила она.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмена".

Jerry Heil 5 октября на своей странице в Instagram разместила фото, на котором была запечатлена с написанной от руки декларацией о намерении похудеть на три килограмма до 21 октября. В противном случае она обещала побриться налысо.



