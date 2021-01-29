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Маруся Зверобой будет баллотироваться в нардепы на округе в Ивано-Франковской области

Волонтер Маруся Зверобой будет баллотироваться в народные депутаты от "Европейской солидарности", сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Порошенко назвал Зверобой "настоящей патриоткой и профессионалом"
Порошенко назвал Зверобой "настоящей патриоткой и профессионалом"
Фото: eurosolidarity.org

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя – Елена Самбул) будет баллотироваться в народные депутаты на 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области. 

Об этом по итогам съезда партии "Европейская солидарность" в Telegram сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко – политсила решила выдвинуть Зверобой на выборы. 

Порошенко назвал Зверобой "настоящей патриоткой и профессионалом", человеком, который "готов жизнь отдать за Украину". Он призвал "Голос", "Батьківщину" и "Свободу" поддержать Зверобой на выборах. 

Зверобой стала широко известна в конце 2019 года, после того, как было опубликовано видео, на котором она и Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. 1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства. 8 мая меру пресечения не продлили – группа прокуроров вовремя не подала релевантное ходатайство. 

Во время внеочередных выборов в Раду в 2019 году на 87-м округе победил кандидат от "Слуги народа" Зиновий Андрийович. Осенью 2020-го он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области и подал заявление о сложении мандата17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, выборы, Ивано-Франковск, народные депутаты, Европейская солидарность, Маруся Зверобой, Надворная
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