Федина сообщила, что ей вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина получила обвинительный акт из-за видео, на котором она и волонтер Маруся Зверобой критикуют президента Владимира Зеленского за его разговор с ветеранами в Золотом Луганской области. По словам Федины, в суд должен прийти потерпевший и пояснить, чем его напугали.

Народному депутату Украины от партии "Европейская солидарность" Софии Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Прямий" 29 июля.

"Этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей [Зверобой] и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно, его кто-то подставил", – сказала Федина.

По ее словам, в суд должен прийти потерпевший и заявить, чем его напугали.

ВИДЕО

Видео: Телеканал Прямий / YouТube

"В этот суд должен прийти потерпевший, и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", – сказала Федина.

В Facebook волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) 26 октября 2019 года было опубликовано видео, на котором она и Федина критикуют Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

28 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

12 февраля Федине объявили подозрение по делу об угрозах Зеленскому. 10 марта суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.