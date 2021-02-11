ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"В этом нет никакого секрета". Вирастюк рассказал, почему решил пойти в политику

Украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк рассказал, что баллотироваться в Верховную Раду от "Слуги народа" в 87-м округе в Ивано-Франковской области ему предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вирастюк: Вижу свою основную цель создание реабилитационных центров для ветеранов
Вирастюк: Вижу свою основную цель – создание реабилитационных центров для ветеранов
Фото: sluga-narodu.com

Украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк главной своей целью в случае избрания в Верховную Раду назвал создание реабилитационных центров для ветеранов. Об этом он рассказал на брифинге 11 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Предложение баллотироваться, по словам спортсмена, он получил от президента Украины Владимира Зеленского.

"В этом нет никакого секрета, я вам могу четко сказать и не буду врать. Это было предложение от президента Украины. Я, разумеется, встретился. [...] Я пришел, послушал. У нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы. Увидел, что есть отклик, и пошел принимать решение", – рассказал он.

Вирастюк уточнил, что встреча с Зеленским состоялась в течение последней недели.

Он сообщил, что в случае избрания в Раду хотел бы войти в парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта.

"Какой еще? Потому что [я] должен работать в профильном комитете, там где я разбираюсь", – сказал Вирастюк.

Спортсмен также рассказал, что хочет вывести на государственный уровень вопрос реабилитации ветеранов.

"Вижу свою основную цель – создание реабилитационных центров для ветеранов. Этот [вопрос] был одним из моих пунктов во время разговора с президентом. Я почувствовал со стороны президента поддержку и желание работать в этом направлении. Именно поэтому я и стою сейчас перед вами", – заявил Вирастюк.

Вирастюк является рекордсменом Книги рекордов Украины. В июне 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

Он будет баллотироваться в Верховную Раду от "Слуги народа" в 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области.

На этом округе также будут баллотироваться от партии "Европейская солидарность" – волонтер Маруся Зверобой"За майбутнє" – бывший директор курорта "Буковель" Александр Шевченко и представитель "Свободы" – бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский.

ЦИК назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 на 28 марта 2021 года. Выборы назначены в связи с тем, что избранный в этом округе нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович подал заявление о сложении мандата. Он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области. 17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.

В этот день довыборы в Раду будут проходить также в 50-м округе в Донецкой области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, спорт, народные депутаты, ветераны, Василий Вирастюк, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
"Радости полные штаны". Dorofeeva порезвилась на улице
"Радости полные штаны". Dorofeeva порезвилась на улице
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS