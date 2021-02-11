"В этом нет никакого секрета". Вирастюк рассказал, почему решил пойти в политику

Украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк рассказал, что баллотироваться в Верховную Раду от "Слуги народа" в 87-м округе в Ивано-Франковской области ему предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк главной своей целью в случае избрания в Верховную Раду назвал создание реабилитационных центров для ветеранов. Об этом он рассказал на брифинге 11 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Предложение баллотироваться, по словам спортсмена, он получил от президента Украины Владимира Зеленского.

"В этом нет никакого секрета, я вам могу четко сказать и не буду врать. Это было предложение от президента Украины. Я, разумеется, встретился. [...] Я пришел, послушал. У нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы. Увидел, что есть отклик, и пошел принимать решение", – рассказал он.

Вирастюк уточнил, что встреча с Зеленским состоялась в течение последней недели.

Он сообщил, что в случае избрания в Раду хотел бы войти в парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта.

"Какой еще? Потому что [я] должен работать в профильном комитете, там где я разбираюсь", – сказал Вирастюк.

Спортсмен также рассказал, что хочет вывести на государственный уровень вопрос реабилитации ветеранов.

"Вижу свою основную цель – создание реабилитационных центров для ветеранов. Этот [вопрос] был одним из моих пунктов во время разговора с президентом. Я почувствовал со стороны президента поддержку и желание работать в этом направлении. Именно поэтому я и стою сейчас перед вами", – заявил Вирастюк.