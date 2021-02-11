Шмыгаль заявил, что пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС стартовал, в Европе отметили, что сначала надо оценить уже выполненное

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС будет во многом техническим – надо актуализировать стандарты и параметры, изменившиеся за годы в законодательстве как Украины, так и ЕС.

Шмыгаль упомянул, что Украина рассчитывает в этом году на значительный прогресс в достижении так называемого промышленного безвиза Фото: EPA

Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС стартовал, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС – Украина, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Пересмотр стартовал, об этом объявлено. Дальше работа состоит в кропотливом техническом труде над конкретными статьями, пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись. Соглашение надо привести к стандартам и параметрам, которые сегодня действуют на территории ЕС, учитывая те изменения и реформы, которые произошли в Украине", – сказал он.

Премьер выразил надежду, что все необходимые изменения будут подписаны в кратчайшие сроки.

Он упомянул также, что Украина рассчитывает в этом году на значительный прогресс в достижении так называемого промышленного безвиза.

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи напомнил, что соглашение предусматривает пересмотр через определенный срок после вступления в силу.

По его словам, правительство Украины сообщило Европейскому союзу, какие новые направления оно хотело бы добавить, и в ЕС также хотели бы их привлечь. Однако он отметил, что сейчас речь идет как о новых направлениях сотрудничества, так и о выполнении поставленных целей, так что политики начнут с оценки выполнения соглашения.

"Мы не считаем, что нужно вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по характеру. Но мы готовы рассмотреть и другие направления сотрудничества, если Украина готова подключиться и взять на себя обязательства, которые предполагает это расширение", – сказал он.

Комиссар ЕС добавил, что по мнению Европы, у соглашения до сих пор есть определенный неиспользованный потенциал, который можно быстро исполнить.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. На саммите Украина – ЕС в октябре 2020 года, который прошел в Брюсселе, стороны договорились об обновлении соглашения.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.