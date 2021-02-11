"Бавария" стала новым клубным чемпионом мира по футболу

В финале клубного чемпионата мира 2020 года единственный гол забил защитник клуба "Бавария" Бенжамен Павар.

"Бавария" стала чемпионом мира во второй раз Фото: FIFA Club World Cup / Facebook

В финале клубного чемпионата мира, который проходил в Катаре, немецкий футбольный клуб "Бавария" победил мексиканский "Тигрес" со счетом 1:0. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата ФИФА.

Единственный гол забил защитник клуба "Бавария" Бенжамен Павар.

"Миссия для "Баварии" выполнена! Гол Павара помогает чемпионам Европы стать чемпионами мира во второй раз в своей истории. Им удалось выдержать серьезный вызов со стороны новичков "Тигрес", – говорится в сообщении.

"Мы сделали это", – прокомментировала пресс-служба футбольного клуба "Бавария" на своей странице в Twitter.

Клубный чемпионат мира по футболу организовывает ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

В 2019 году клубным чемпионом мира по футболу стал британский футбольный клуб "Ливерпуль".