"Бавария" стала новым клубным чемпионом мира по футболу

В финале клубного чемпионата мира, который проходил в Катаре, немецкий футбольный клуб "Бавария" победил мексиканский "Тигрес" со счетом 1:0. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата ФИФА.
Единственный гол забил защитник клуба "Бавария" Бенжамен Павар.
"Миссия для "Баварии" выполнена! Гол Павара помогает чемпионам Европы стать чемпионами мира во второй раз в своей истории. Им удалось выдержать серьезный вызов со стороны новичков "Тигрес", – говорится в сообщении.
"Мы сделали это", – прокомментировала пресс-служба футбольного клуба "Бавария" на своей странице в Twitter.
WE DID IT #MiaSanChampi6ns pic.twitter.com/7Eg95BQnsV— FC Bayern English(@FCBayernEN) February 11, 2021
Клубный чемпионат мира по футболу организовывает ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.
В 2019 году клубным чемпионом мира по футболу стал британский футбольный клуб "Ливерпуль".