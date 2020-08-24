"Бавария" выиграла Лигу чемпионов УЕФА

В финале Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла парижский ПСЖ и стала победителем главного клубного турнира Европы.

Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен, Германия) выиграл Лигу чемпионов сезона 2019/2020, победив 23 августа французский клуб из Парижа ПСЖ. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Финал турнира проходил на стадионе в Лиссабоне, Португалия.

Единственный гол забил на 59-й минуте поединка французский легионер "Баварии" Кингсли Коман.

В полуфиналах Лиги чемпионов сегодняшние финалисты обыграли своих соперников с одинаковым счетом 3:0: французы – "Айнтрахт" из Германии, а немцы – "Лион" из Франции.

Кубок чемпионов и трансформировавшийся затем в Лигу чемпионов турнир "Бавария" выиграла шестой раз, последний раз команда из Мюнхена добилась этого в 2013 году.