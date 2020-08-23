После первого тура турнирную таблицу УПЛ возглавила "Ворскла"

В тройке лидеров украинской Премьер-лиги после неполного первого тура – полтавская "Ворскла", киевское "Динамо" и "Александрия" из Кировоградской области.

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) завершился первый тур, по итогам которого первое место занимает полтавская "Ворскла". Об этом информирует официальный сайт УПЛ.

23 августа "Ворскла" на домашнем стадионе со счетом 5:2 разгромила новичка УПЛ, "Рух" из Винников Львовской области.

На втором месте находится киевское "Динамо", которое под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу выиграло в Киеве у донецкого "Олимпика" 4:1.

На третьем – "Александрия" из одноименного города в Кировоградской области. Команда разгромила "Мариуполь" с таким же счетом 4:1.

Другие результаты первого тура были такими:

"Шахтер" (Донецк) – "Колос" (Ковалевка Киевской области) – 3:1;

"Десна" (Чернигов) – "Заря" (Луганск) – 3:1;

"Ингулец" (Петрово Кировоградской области) – "Днепр-1" – 1:1.

Матч между "Львовом" и "Минаем" из Закарпатской области в УПЛ перенесли на неопределенный срок из-за выявленного у игроков львовского клуба коронавируса.

Второй тур УПЛ должен пройти 12 сентября.