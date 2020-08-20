Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА

В финале Лиги чемпионов сезона 2019/2020 сыграют немецкая "Бавария" и французский ПСЖ, переигравшие своих соперников в полуфиналах с одинаковым счетом 3:0.

Левандовский (на фото в центре) забил третий мяч "Баварии" в полуфинале Фото: ЕРА

19 августа состоялся второй полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020, в котором определился второй финалист турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На стадионе в Лиссабоне (Португалия) немецкая "Бавария" (Мюнхен) со счетом 3:0 обыграла "Лион" из Франции. Мячи забивали Серж Гнабри (на 18-й и 33-й минутах) и Роберт Левандовски (на 88 минуте).

Днем ранее первым финалистом стала французская команда ПСЖ из Парижа, которая с таким же счетом победила немецкий "Лейпциг". Авторами забитых голов стали Маркиньос (13 минута), Анхель ди Мария (42 минута) и Хуан Бернат (58 минута).

Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Лиссабоне.