Лига Европы. "Шахтер" – "Вольфсбург". Онлайн-трансляция
На НСК "Олимпийский" в Киеве чемпион Украины донецкий "Шахтер" и "Вольфсбург" из Германии оспаривают путевку в 1/4 финала Лиги Европы. Болельщиков на трибуны по решению УЕФА не пускают. Издание "ГОРДОН" проведет онлайн-трансляцию матча.
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