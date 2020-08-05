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Матч "Шахтер" – "Вольфсбург". Где и когда смотреть

5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между украинским "Шахтером" и "Вольфсбургом" из Германии. Начало игры – в 19.55.

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"Вольфсбург" в столице Украины попытается взять реванш у "Шахтера"
Фото: ЕРА

Донецкий "Шахтер" 5 августа сыграет против "Вольфсбурга" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок начнется в 19.55 на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Трансляция. В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судья. Поединок между "Шахтером" и "Вольфсбургом" обслужит Иван Кружляк из Словакии.

История встреч. "Шахтер" выиграл у "Вольфсбурга" на выезде со счетом 2:1, матч состоялся 12 марта.

Особые условия. Матч в Киеве, как и все остальные игры плей-офф еврокубков, пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Потери. За "Шахтер" не сможет сыграть из-за травмы Исмаили. "Вольфсбург" не рассчитывает на травмированных Отавио, Виллиама и Адмира Мехмеди, Ренато Штеффен дисквалифицирован.

Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, НСК Олимпийский, Вольфсбург
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