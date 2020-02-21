Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Капитан "Бенфики" назвал результат матча с "Шахтером" несправедливым

Португальский полузащитник "Бенфики" Пицци считает, что его команда пропустила второй гол из-за индивидуальной ошибки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пицци: Мы настраивались на победу
Пицци: Мы настраивались на победу
Фото: EPA

Португальский полузащитник "Бенфики" Пицци в комментарии изданию O Jogo сказал, что хотел другого результата матча с "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы настраивались на победу. Мы столкнулись со сложным соперником, командой высокого качества, с тренером, который ставит хороший футбол. Это был хороший, открытый матч", – сказал Пицци.

По словам полузащитника, его команда пропустила второй гол в результате индивидуальной ошибки.

"Считаю, что результат немного несправедлив из-за того, как мы пропустили второй гол. Но сейчас нужно поднять голову", – сказал Пицци.

20 февраля "Шахтер" победил "Бенфику" на ОСК "Металлист" в Харькове со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, Бенфика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Onuka уходит в творческий отпуск
Onuka уходит в творческий отпуск
Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" южнокорейскому фильму "Паразиты"
Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" южнокорейскому фильму "Паразиты"
"Ну, за Гариком не угнаться уже!" Галкин показал, как его сын прокатился на лыжах в Италии
"Ну, за Гариком не угнаться уже!" Галкин показал, как его сын прокатился на лыжах в Италии
  "Беги". Вышел трейлер фильма со звездой "Американской истории ужасов" Полсон. Видео
  "Беги". Вышел трейлер фильма со звездой "Американской истории ужасов" Полсон. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS