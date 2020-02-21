Капитан "Бенфики" назвал результат матча с "Шахтером" несправедливым

Португальский полузащитник "Бенфики" Пицци считает, что его команда пропустила второй гол из-за индивидуальной ошибки.

Пицци: Мы настраивались на победу Фото: EPA

Португальский полузащитник "Бенфики" Пицци в комментарии изданию O Jogo сказал, что хотел другого результата матча с "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы настраивались на победу. Мы столкнулись со сложным соперником, командой высокого качества, с тренером, который ставит хороший футбол. Это был хороший, открытый матч", – сказал Пицци.

По словам полузащитника, его команда пропустила второй гол в результате индивидуальной ошибки.

"Считаю, что результат немного несправедлив из-за того, как мы пропустили второй гол. Но сейчас нужно поднять голову", – сказал Пицци.

20 февраля "Шахтер" победил "Бенфику" на ОСК "Металлист" в Харькове со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.