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Украина увеличила отрыв от Турции в рейтинге коэффициентов УЕФА

В первую еврокубковую неделю после зимнего перерыва "Шахтер" победил "Бенфику" со счетом 2:1.

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"Шахтер" принес Украине 0,4 очка
"Шахтер" принес Украине 0,4 очка
Фото: EPA

Украинская ассоциация по результатам еврокубковой недели осталась на 10-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

"Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1, чем принес украинской ассоциации 0,4 очка в рейтинг коэффициентов УЕФА.

У Турции также остался один представитель страны в еврокубках – "Башакшехир", который в матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл "Спортингу" (1:3).

Украинская ассоциация имеет в активе 33,900 балла, у Турции – 32,800. У Нидерландов, которые идут девятыми, – 35,350 балла.

10-е место, которое в данный момент занимает Украина, позволяет второй команде из чемпионата стартовать со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда из ассоциации, которая занимает девятое место, стартует с третьего, более позднего, этапа.

Теги: футбол, Украина, Турция, Лига Европы, УЕФА, Шахтер Донецк, Бенфика
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