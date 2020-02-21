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Лига Европы. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге", "Рома" победила "Гент" и другие результаты

Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 27 февраля.

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"Манчестер Юнайтед" сыграл с "Брюгге" со счетом 1:1
"Манчестер Юнайтед" сыграл с "Брюгге" со счетом 1:1
Фото: EPA

20 февраля прошли все поединки 1/16 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.

"Айнтрахт" – "Зальцбург" – 4:1.

Голы: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хван, 85 (пенальти).

"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1.

Голы: Бонавентуре, 15 – Марсьяль, 36.

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь не попал в заявку на матч.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Копенгаген" – "Селтик" – 1:1.

Голы: Н'Дойе, 52 – Єдуар, 14.

Нереализованный пенальти: Стаге, 79 ("Копенгаген").

Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед не попал в заявку на поединок.

"Лудогорец" – "Интер" – 0:2.

Голы: Эриксен, 71, Лукаку, 90+5 (пенальти).

"Спортинг" – "Башакшехир" – 3:1.

Голы: Коутс, 3, Шпорар, 44, Виетто, 51 – Вища, 77 (пенальти).

"Хетафе" – "Аякс" – 2:0.

Голы: Дейверсон, 38, Кенеди, 90+3.

"Клуж" – "Севилья" – 1:1.

Голы: Дяк, 59 (пенальти) – Эн-Несири, 82.

"Шахтер" – "Бенфика" – 2:1.

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пиции, 67 (пенальти).

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Алкмаар" – ЛАСК – 1:1.

Голы: Копмайнерс, 86 (пенальти) – Рагуц, 26.

АПОЕЛ – "Базель" – 0:3.

Голы: Петретта, 16, Штокер, 53, Артур, 66.

"Байер" – "Порту" – 2:1.

Голы: Аларио, 29, Хаверц, 57 (пенальти) – Луис Диас, 73.

"Вольфсбург" – "Мальме" – 2:1.

Голы: Брекало, 49, Телин, 62 (автогол) – Телин, 47 (пенальти).

"Вулверхэмптон" – "Эспаньол" – 4:0.

Голы: Жота, 15, 67, 81 Невиш, 52.

"Олимпиакос" – "Арсенал" – 0:1.

Гол: Ляказетт, 81.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Рейнджерс" – "Брага" – 3:2.

Голы: Хаджи, 67, 82, Арибо, 75 – Франсержиу, 11, Руис, 59.

"Рома" – "Гент" – 1:0.

Гол: Перес, 13.

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился. Украинский защитник бельгийской команды Игорь Пластун провел на поле весь поединок.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 27 февраля.

Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Лига Европы, УЕФА, Копенгаген, Шахтер Донецк, Арсенал, Брюгге, Интер, Олимпиакос, Севилья, Бенфика, Мальме, Рома, Брага, Айнтрахт, Вольфсбург
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