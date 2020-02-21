Лига Европы. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге", "Рома" победила "Гент" и другие результаты

20 февраля прошли все поединки 1/16 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.
"Айнтрахт" – "Зальцбург" – 4:1.
Голы: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хван, 85 (пенальти).
"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1.
Голы: Бонавентуре, 15 – Марсьяль, 36.
Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь не попал в заявку на матч.
"Копенгаген" – "Селтик" – 1:1.
Голы: Н'Дойе, 52 – Єдуар, 14.
Нереализованный пенальти: Стаге, 79 ("Копенгаген").
Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед не попал в заявку на поединок.
"Лудогорец" – "Интер" – 0:2.
Голы: Эриксен, 71, Лукаку, 90+5 (пенальти).
"Спортинг" – "Башакшехир" – 3:1.
Голы: Коутс, 3, Шпорар, 44, Виетто, 51 – Вища, 77 (пенальти).
"Хетафе" – "Аякс" – 2:0.
Голы: Дейверсон, 38, Кенеди, 90+3.
"Клуж" – "Севилья" – 1:1.
Голы: Дяк, 59 (пенальти) – Эн-Несири, 82.
Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пиции, 67 (пенальти).
"Алкмаар" – ЛАСК – 1:1.
Голы: Копмайнерс, 86 (пенальти) – Рагуц, 26.
АПОЕЛ – "Базель" – 0:3.
Голы: Петретта, 16, Штокер, 53, Артур, 66.
"Байер" – "Порту" – 2:1.
Голы: Аларио, 29, Хаверц, 57 (пенальти) – Луис Диас, 73.
"Вольфсбург" – "Мальме" – 2:1.
Голы: Брекало, 49, Телин, 62 (автогол) – Телин, 47 (пенальти).
"Вулверхэмптон" – "Эспаньол" – 4:0.
Голы: Жота, 15, 67, 81 Невиш, 52.
"Олимпиакос" – "Арсенал" – 0:1.
Гол: Ляказетт, 81.
"Рейнджерс" – "Брага" – 3:2.
Голы: Хаджи, 67, 82, Арибо, 75 – Франсержиу, 11, Руис, 59.
"Рома" – "Гент" – 1:0.
Гол: Перес, 13.
Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился. Украинский защитник бельгийской команды Игорь Пластун провел на поле весь поединок.
Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 27 февраля.