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Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" пройдет в Украине

УЕФА решил, что с целью соблюдения спортивного принципа недоигранные из-за пандемии ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях команд, игравших первую встречу на выезде. Таким образом, матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоится в Харькове или Киеве.

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В УЕФА готовятся к доигровке еврокубков
Фото: ЕРА

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоится 5-го или 6 августа в Украине. Это следует из принятого 9 июля решения исполкома УЕФА, сообщил сайт футбольной организации.

Организаторы турнира приняли во внимание спортивный принцип и текущую эпидемическую ситуацию. Все недоигранные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях клубов, которые первую игру провели на выезде.

При этом до дальнейших распоряжений остается в силе решение о проведении игр еврокубков без зрителей.

Таким образом, "Шахтер" примет немецкий клуб в Харькове или Киеве – эти города заявлены как места проведения домашних матчей чемпиона Украины.

17 июня после заседания исполкома УЕФА не исключался вариант проведения повторного матча на одном из стадионов Германии, где состоится финальный "турнир восьми" Лиги Европы.

Первую встречу на поле "Вольфсбурга" чемпионы Украины выиграли со счетом 2:1.

Теги: футбол, Украина, Лига Европы, Шахтер Донецк, Вольфсбург
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