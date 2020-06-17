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Доигровка Лиги Европы. Ответный матч "Шахтера" и "Вольфсбурга" могут перенести в Германию

Матчи восьми лучших команд Лиги Европы 2020 пройдут на стадионах Германии. Место проведения ответных игр 1/8 финала, отмененных из-за пандемии, будет объявлено дополнительно.

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"Вольфсбург" уступил "Шахтеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
"Вольфсбург" уступил "Шахтеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Фото: ЕРА

Исполнительный комитет УЕФА объявил 17 июня, что все матчи плей-офф Лиги Европы начиная со стадии 1/4 финала пройдут в Германии, об этом сообщила пресс-служба союза.

Игры состоятся в Кельне, Гельзенкирхене, Дуйсбурге и Дюссельдорфе, финал примет Кельн 21 августа.

Окончательное решение о месте проведения ответных матчей 1/8 финала, которые были перенесены из-за вспышки коронавируса, пока не принято. Встречи пройдут либо на полях команд, проводивших первую игру на выезде, либо на одном из немецких стадионов, определенных для плей-офф. Таким образом, матч донецкого "Шахтера" и "Вольфсбурга", который изначально должен был пройти в Харькове 19 марта, возможно, перенесут в ФРГ. Первую встречу на поле "Вольфсбурга" чемпионы Украины выиграли со счетом 2:1.

Матчи 1/8 финала состоятся 5–6 августа. Пары "Милан" (Италия) – "Хетафе" (Испания) и "Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия) определят четвертьфиналиста в одном матче (в марте эти команды не смогли встретиться из-за закрытия границ Италии и Испании).

Теги: Германия, Лига Европы, УЕФА, Шахтер Донецк, плей-офф, Вольфсбург, пандемия
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