Один из самых титулованных голкиперов современности Икер Касильяс завершил карьеру футболиста

Весной прошлого года испанский голкипер Икер Касильяс перенес сердечный приступ. С того времени он не выходил на поле.

Касильяс играл в футбол на профессиональном уровне 22 года, 17 из них – в "Реале" Фото: EPA

Испанский голкипер Икер Касильяс 4 августа объявил о завершении карьеры футболиста. Об этом он написал в Twitter.

"Думаю, можно сказать без сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать", – написал 39-летний спортсмен.

Касильяс играл на профессиональном уровне с 1998 года. Большую часть карьеры провел в мадридском "Реале" (1998–2015), где был одним из лидеров команды, последние пять лет выступал за португальский "Порту". В составе сборной Испании провел 167 матчей с 2000-го по 2016 год.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Касильяс является одним из самых титулованных голкиперов современности. В составе "Реала" он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании и четырежды – Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды – в матчах за Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной Испании выигрывал чемпионат мира в 2010-м, а также чемпионаты Европы в 2008-м и 2012 году.

Пять лет подряд (с 2008-го по 2012 год) признавался лучшим вратарем мира по версии IFFHS. Ему принадлежит рекорд по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов (57). В розыгрыше Кубка Короля 2013/2014 Касильяс не пропустил ни одного гола до финального поединка, чего не удавалось ни одному голкиперу до него.

В конце апреля 2019 года Касильяс перенес инфаркт и с того времени больше не выходил на поле. Ожидается, что испанец вернется в "Реал" на административную должность.