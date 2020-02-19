Экс-вратарь "Реала" Касильяс будет баллотироваться в президенты Испанской федерации футбола

По словам президента "Порту" Жорже Пинту да Кошты, вратарь его клуба Икер Касильяс завершит профессиональную карьеру игрока.

Испанский вратарь Икер Касильяс на своей официальной странице в Twitter сообщил, что будет баллотироваться на должность президента Королевской испанской федерации футбола.

"Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, когда начнутся выборы. Вместе мы поднимем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире – испанского", – написал футболист.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Выборы президента Испанской федерации футбола пройдут в этом году. Касильяс будет соперником действующего главы федерации Луиса Рубиалеса.

Президент "Порту", за который сейчас выступает Касильяс, Жорже Пинту да Кошта в комментарии португальскому ресурсу O Jogo сказал, что вратарь сообщил ему о решении завершить карьеру игрока.

Большую часть карьеры Касильяс провел, выступая за мадридский "Реал" (1999–2015). Также вратарь играл за "Порту" (2015–2020). Всего за карьеру испанец провел 881 матч, в которых пропустил 866 голов и 338 раз отстоял на ноль.

Касильяс является трехкратным обладателем трофея Лиги чемпионов в составе "Реала", а также чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

В мае 2019 года Касильяс перенес сердечный приступ, после чего не выходил на поле.