Экс-первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру теннисистки и не сдержала слезы после последней игры

Датская теннисистка Каролин Возняцки покинула последний турнир в своей карьере – Открытый чемпионат Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании завершила профессиональную карьеру теннисистки, видео прощания спортсменки опубликовал официальный Twitter Australian Open.

Возняцки в декабре прошлого года, еще до начала Открытого чемпионата Австралии по теннису, объявила о том, что этот турнир станет для нее последним.

Тогда спортсменка написала, что завершение профессиональной карьеры не связано с состоянием ее здоровья. В августе 2018 года у датчанки был диагностирован ревматоидный артрит.

Возняцки пробилась в третий круг Australian Open, в первых играх обыграв американку Кристи Ан и украинку Даяну Ястремскую.

В третьем круге теннисистка проиграла представительнице Туниса Унс Джабир. После поединка трибуны аплодисментами поддержали Возняцки, а та не смогла сдержать слез.

Датчанка трижды являлась первой ракеткой мира, пробыв на вершине рейтинга 71 неделю. В активе Возняцки 30 титулов WTA, в том числе победа на Australian Open 2018 года.