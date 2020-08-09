Определились все пары четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА

Борьбу за победу в Лиге чемпионов УЕФА на стадии четвертьфинала продолжат два испанских клуба, два итальянских, два немецких и по одному представителю Италии и Англии.

8 августа были сыграны последние матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В Мюнхене немецкая "Бавария" выиграла со счетом 4:1 у английского "Челси" и, учитывая победу 3:0 в первом матче противостояния (25 февраля), вышла в четвертьфинал.

В эту стадию прошла также испанская "Барселона", которая после гостевой ничьей 1:1 (тоже 25 февраля) дома выиграла у итальянского "Наполи" со счетом 3:1.

14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов "Барселона" и "Бавария" сыграют между собой в рамках одноматчевого противостояния.

Другие четвертьфинальные пары составили:

"Аталанта" (Италия) – ПСЖ (Франция) (12 августа);

"Лейпциг" (Германия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания) (13 августа);

"Манчестер Сити" (Англия) – "Лион" (Франция) (15 августа).

Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдет 23 августа.