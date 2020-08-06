"Шахтер" узнал соперника в четвертьфинале Лиги Европы

11 августа в 1/4 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет со швейцарским "Базелем", который прошел "Айнтрахт" из Германии.

"Базель" в ответном матче минимально обыграл "Айнтрахт"

Фото: ЕРА

6 августа в швейцарском Базеле состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором определился соперник чемпиона Украины, донецкого "Шахтера" по четвертьфиналу. Хозяева поля, "Базель", обыграли "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия) со счетом 1:0, информирует сайт УЕФА. Единственный мяч на 88-й минуте забил Фабиан Фрай. Первая встреча соперников 12 марта также принесла успех "Базелю" – 3:0. Таким образом, 11 августа в немецком Гельзенкирхене "Базель" сыграет с "Шахтером" на старте "финала восьми" Лиги Европы. Украинский клуб в 1/8 финала обыграл "Вольфсбург" из Германии – 2:1, 3:0.