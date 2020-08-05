"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" – 3:0.

Донецкий "Шахтер" стал четвертьфиналистом Лиги Европы, обыграв в ответном матче 1/8 финала "Вольфсбург" (Германия) со счетом 3:0, передает корреспондент "ГОРДОН".

Матч прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве без зрителей.

На 66-й минуте арбитр удалил игрока "Шахтера" Давида Хочолаву, но на 70-й составы уравнялись: красную в составе гостей получил Джон Брукс.

На 89-й минуте Жуниор Мораес вывел "горняков" вперед, а в компенсированное время Манор Соломон и тот же Мораес забили еще два мяча.

По сумме двух матчей "Шахтер" одержал победу со счетом 5:1.

"ГОРДОН" вел онлайн-трансляцию с "Олимпийского".

11 августа в 1/4 финала чемпионы Украины сыграют с победителем пары "Базель" (Швейцария) – "Айнтрахт" (Германия).