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В "Вольфсбурге" недовольны решением УЕФА провести в Украине ответный матч с "Шахтером"

На 5 августа назначен ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Шахтером" и "Вольфсбургом". Спортдиректор немецкого клуба Йорг Шмадтке надеется, что к тому времени решение о проведении игры в Украине изменят.

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Шмадтке надеется, что играть в Украине его клубу не придется
Шмадтке надеется, что играть в Украине его клубу не придется
Фото: ЕРА

Спортивный директор немецкого футбольного клуба "Вольфсбург" Йорг Шмадтке выразил недовольство решением УЕФА провести в Украине ответный матч его команды в рамках 1/8 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

Об этом 10 июля проинформировало немецкое издание Sportbuzzer.

Шмадтке объяснил, что в настоящий момент Украина не входит в число стран, куда рекомендуют ездить из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Топ-менеджер "Вольфсбурга" выразил надежду, что до 5 августа, когда запланировано проведение поединка с "Шахтером", УЕФА изменит свое решение. Шмадтке отметил, что это может случиться за неделю до матча.

По его словам, он хотел бы, чтобы ситуация изменилась.

Шмадтке считает, что в Украине матч будут проводить в Киеве, сообщает сайт немецкого клуба.

12 марта в Германии в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" выиграл у "Вольфсбурга" со счетом 2:1. Вскоре после этого из-за пандемии COVID-19 спортивные соревнования были остановлены.

9 июля исполком УЕФА принял решение, что ответный матч пройдет в Украине. В украинской заявке указаны два города – Киев и Харьков.

Теги: Киев, футбол, Германия, Харьков, Лига Европы, УЕФА, Шахтер Донецк, Вольфсбург, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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