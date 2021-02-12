"Как карточный домик сложился". В РФ прогремел взрыв в супермаркете

Во Владикавказе утром произошел взрыв в супермаркете "Магнит", по предварительным данным, его причиной стала утечка газа.

Здесь раньше был супермаркет "Магнит", после взрыва от него остались завалы Фото: Олег. Великий князь / Twitter

12 февраля взрыв газа полностью разрушил здание супермаркета "Магнит" в северо-западной части Владикавказа. Об этом пишет ТАСС.

Он "как карточный домик сложился", сообщили агентству в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Причиной взрыва в супермаркете могла стать неисправность газового оборудования, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Видео первых минут после взрыва опубликовал в соцсети Twitter пользователь под именем Олег. Великий князь.

"Взвыв под окном будит лучше всякого будильника. Через несколько секунд после взрыва", – прокомментировал он.

Взвыв под окном будит лучше всякого будильника. Через несколько секунд после взрыва. Владикавказ pic.twitter.com/0QSqgNVWUg — Олег. Великий князь * Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) February 12, 2021

По информации российского агентства "Интерфакс", спасатели пока не нашли пострадавших. На момент взрыва в супермаркете находился ювелир Зураб Засеев, он сам выбрался из-под завалов.

Ударная волна также повредила стекла в соседних жилых домах. В районе взрыва осуществляются обходы многоэтажных домов, написал в Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.