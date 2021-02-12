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Нацсовет проверит телеканал "Наш" после эфира с Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с 26 февраля по 12 марта проверят, как телеканал соблюдает законы Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

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Аудитория канала "Наш" выросла более чем в три раза после закрытия телеканалов Козака
Аудитория канала "Наш" выросла более чем в три раза после закрытия телеканалов Козака
Фото: nash.live

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую безвыездную проверку телеканала "Наш" из-за участия 15 декабря прошлого года в прямом эфире передачи "Марафон" бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Проверить канал решили на заседании 12 февраля, говорится в сообщении совета.  

Специалисты совета с 26 февраля по 12 марта проверят, как телеканал соблюдает законы Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". 

"Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", – считает регулятор.

В выступлении экс-премьера Украины были ложные высказывания, предрешающие решение Международного уголовного суда

"Мол, суд четко определил, что в Украине, дальше на языке оригинала, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы", – сказано в отчете.

Ведущие телеканала во время трансляции не реагировали на подобные высказывания Азарова, проигнорировав право зрителей на полную и объективную информацию, отметили в Нацсовете.

Азаров является постоянным участником передач телеканала "Наш", он неоднократно публично объявлял свою позицию по вопросам вооруженного конфликта в Украине, поэтому ее должны знать в руководстве телекомпании, утверждает Нацсовет.  

"Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", – считает регулятор.

Проверка телеканала проводится после введения президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев". Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

После блокировка каналов Козака Зеленский говорил, что вещание телеканала "Наш" останавливать не планируется

Телеканал "Наш" вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина. После введения санкций против каналов Козака аудитория канала "Наш" выросла более чем в три раза.

Теги: Николай Азаров, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Нацсовет, марафон, 112 Украина, война в Украине, ZIK, война на Донбассе, ОРДЛО, NewsOne, телеканал Наш
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