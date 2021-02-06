Нацсовет обратился в суд с просьбой лишить лицензии канал "Наш" – Герасимьюк

По словам главы Нацсовета Украины по телерадиовещанию Ольги Герасимьюк, канал "Наш" допустил много нарушений стандартов журналистики, из-за чего в суде сейчас находится на рассмотрении иск о лишении его лицензии.

Герасимьюк рассказала, что больше всего предупреждений о нарушениях получил канал NewsOne Фото: Ольга Герасим'юк / Facebook

Телеканал "Наш", как и заблокированные ZIK, NewsOne и "112 Украина", получал предупреждения из-за нарушения стандартов журналистики. Об этом глава Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила 4 февраля в эфире канала "1+1".

"Эти каналы [ZIK, NewsOne и "112 Украина"] получили огромное количество предупреждений. Телеканал "Наш", кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", – сказала она.

Герасимьюк отметила, что больше всего таких предупреждений получал NewsOne – 10. Шесть предупреждений получил канал "112 Украина", пять – ZIK.