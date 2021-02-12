Зеленский: Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не намерен закрывать телеканал "Наш".

Президент Украины не согласен с тем, что заблокированные каналы относятся к "нашим" Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокировка телеканала "Наш" не планируется. Об этом он сказал 11 февраля во время брифинга в зоне ООС, передает корреспондент "ГОРДОН".

Журналистка телеканала "Наш" спросила, планирует ли президент его закрывать.

"Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их [телеканалы]", – ответил президент.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины. Это косвенно подтвердил глава МВД Арсен Аваков – по его словам, "есть основания полагать, что ряд фигурантов имел отношение к поставкам топлива боевикам".

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Телеканал "Наш" вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

По данным агентства Vizeum Ukraine, после введения санкций против каналов Козака аудитория канала "Наш" выросла более чем в три раза.