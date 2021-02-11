ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В "Нацкорпусе" заявили, что сорвали в Киеве подготовку вооруженных провокаций

Активисты "Нацкорпуса" заявили, что заблокировали базу вооруженных боевиков, вызвали на место правоохранителей и те отвезли задержанных в райотдел в автозаках.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Активисты "Нацкорпуса" заявили, что заблокировали базу вооруженных боевиков
Активисты "Нацкорпуса" заявили, что заблокировали базу вооруженных боевиков
Фото: nationalcorps.org

В "Национальном корпусе" утверждают, что силовое крыло партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" собрало в Киеве вооруженных боевиков с целью устроить провокации под видом акций в поддержку телеканалов, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ, нардепом Виктором Медведчуком. Об этом пресс-служба "Национального корпуса" сообщила 10 февраля на своем официальном сайте.

Активисты "Нацкорпуса" заявили, что заблокировали базу вооруженных боевиков, которые готовились к провокациям в столице, вызвали на место правоохранителей, те отвезли задержанных в райотдел в автозаках. У одного из организаторов, которого задержали активисты, они нашли тетрадь с записями, где упоминается ОПЗЖ и указаны расценки за выполненные работы.

В "Нацкорпусе" напомнили, что уже неоднократно обращали внимание правоохранительных органов на деятельность силовых отрядов, "которые финансируются из РФ через кума Путина Медведчука" и куратором которых называют народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву.

ВИДЕО
Видео: Національний Корпус / YouTube

По словам Кивы, ГО "Патриоты – За жизнь" в эти дни проводит "соревнования и отборочные сборы чемпионата среди участников по боксу и троеборью". В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (подготовка к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Теги: Виктор Медведчук, санкции, Илья Кива, Национальный корпус, уголовное производство, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"Думал, Волочкова, присмотрелся Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
"Думал, Волочкова, присмотрелся – Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Богомолов обнародовал манифест, объяснив, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Богомолов обнародовал манифест, объяснив, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Что подарить мужчине в День святого Валентина
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS