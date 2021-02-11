В "Нацкорпусе" заявили, что сорвали в Киеве подготовку вооруженных провокаций

Активисты "Нацкорпуса" заявили, что заблокировали базу вооруженных боевиков, вызвали на место правоохранителей и те отвезли задержанных в райотдел в автозаках.

В "Национальном корпусе" утверждают, что силовое крыло партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" собрало в Киеве вооруженных боевиков с целью устроить провокации под видом акций в поддержку телеканалов, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ, нардепом Виктором Медведчуком. Об этом пресс-служба "Национального корпуса" сообщила 10 февраля на своем официальном сайте.

Активисты "Нацкорпуса" заявили, что заблокировали базу вооруженных боевиков, которые готовились к провокациям в столице, вызвали на место правоохранителей, те отвезли задержанных в райотдел в автозаках. У одного из организаторов, которого задержали активисты, они нашли тетрадь с записями, где упоминается ОПЗЖ и указаны расценки за выполненные работы.

В "Нацкорпусе" напомнили, что уже неоднократно обращали внимание правоохранительных органов на деятельность силовых отрядов, "которые финансируются из РФ через кума Путина Медведчука" и куратором которых называют народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву.

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Видео: Національний Корпус / YouTube

По словам Кивы, ГО "Патриоты – За жизнь" в эти дни проводит "соревнования и отборочные сборы чемпионата среди участников по боксу и троеборью". В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (подготовка к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".