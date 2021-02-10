"Слава Киевской Руси, Малороссия, соси!" "Нацкорпус" приехал на "базу боевиков Кивы" в Киеве, на месте дежурит полиция

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил о срыве спортивных соревнований организации "Патриоты – За жизнь" и обвинил лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого в использовании несовершеннолетних в конфликте.

Представители "Национального корпуса" пришли к огражденной территории в Тверском тупике в Киеве, где находятся члены организации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь". "Нацкорпус" ведет стрим на YouTube.

По заявлению главы "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, за забором находится около 100 "титушек Кивы", вооруженных арматурой, которых "[главы политсовета ОПЗЖ Виктор] Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране".

"Мы здесь, чтобы русский мир не вырвался из этого тупика на волю. Ничего не изменилось по сравнению с 2013–2014 годами", – заявил ведущий стрима.

Националисты пытались зайти на территорию и забросали людей за забором файерами, но в ответ полетели камни и прутья. Позднее на месте появилась полиция.

На видеотрансляции видно, что полиция стоит цепью между активистами и забором и время от времени выводит людей из-за забора и отводит их в автозаки. Активисты "Нацкорпуса" выкрикивают оскорбления и лозунги, в частности: "Слава Киевской Руси, Малороссия, соси!"

Журналист Андрей Павловский сообщает в Telegram, что представители "Патриотов – за Жизнь" предложили решить разногласия на ринге.

Сам Кива в комментарии каналу NewsOne охарактеризовал ситуацию так: "Шлюхи вот этого лошкомойника Билецкого, который системно пытается провоцировать и деэскалировать ситуацию в стране, нагнетает конфликт, используя малолеток. Мы не поддаемся на провокации дешевых проституток".

По его словам, ГО "Патриоты – За жизнь" в эти дни проводит соревнования и отборочные сборы чемпионата среди участников по боксу и троеборью в двух весовых категориях. "Это наша плановая работа по укреплению физической подготовки к национальному турниру. Это официально снятый зал, все люди зарегистрированы, нет каких-то нарушений", – утверждает он.

Полиция сообщает, что проверяет информацию о "сборе неизвестных" на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной. На место происшествия направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Печерского управления.

Это не первый конфликт между националистами и организацией Кивы. 27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападавшими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. Часть из них также задержали.

Киевский райсуд Харькова отправил 16 подозреваемых в нападении на членов организации "Патриоты – За жизнь" под стражу без альтернативы залога.